Gückingen

Die Straße der tausend Lichter – so könnte man in Gückingen das Wohngebiet „Am Königstein“ bezeichnen. Nicht nur, dass das Rathaus in der Drosaer Straße in dieser von Corona geplagten Zeit mit beleuchteten Weihnachtsbäumen mit gutem Beispiel vorangeht. Auch sind inzwischen viele weitere Häuser und Gärten wunderschön weihnachtlich illuminiert. Doch die meisten Lichter, die in dieser Zeit das trübe und oft neblige Grau erhellen, sind in der hintersten und höchsten Ecke von Gückingen installiert.