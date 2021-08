Bei den Regionalwahlen in Frankreich haben die Konservativen und die Sozialisten kürzlich Siege eingefahren – beides Parteien, die sich an der Macht abgewechselt haben, bis Präsident Emmanuel Macron mit seiner Bewegung „La République en Marche“ (LREM) die Mehrheit erhielt. Wie haben bei den Regionalwahlen die Menschen in den französischen Partnerstädten von Orten im Rhein-Lahn-Kreis und von Limburg abgestimmt?