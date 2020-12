Rhein-Lahn

Am Wochenende ratterten in ganz vielen Haushalten im Rhein-Lahn-Kreis die Nähmaschinen: Weit mehr als 500 Masken entstanden so bereits als provisorischer Mundschutz. Die Organisatoren des Kreisfeuerwehrverbandes Rhein-Lahn (KFV) sind überwältigt von so viel Unterstützung, appellieren aber dringend an alle, die des Nähens mächtig sind, weiterzunähen, weil der Bedarf an Masken riesig ist.