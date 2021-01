Mengerskirchen

Der auf einer Anhöhe gelegene Hildegardishof in Waldernbach ist weithin sichtbar. Viele Menschen werden daher auch die Verwandlung wahrgenommen haben, die das Haus in den vergangenen Monaten erlebt hat. Nach mehr als zweieinhalb Jahren präsentiert sich der Hildegardishof nicht nur äußerlich in einem völlig neuen Gewand. Auch im Inneren ist das Gebäude von Grund auf saniert worden. Auf Nachfrage berichtet Stephan Schnelle, Pressesprecher des Bistums Limburg, über die Generalsanierung und die künftige Neuausrichtung des Hauses, das zum Bistum Limburg gehört.