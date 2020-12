Limburg

Das Bistum Limburg trifft drastische Entscheidungen, um die schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern: Alle öffentlichen Gottesdienste in der Diözese werden von Montag, 16. März, bis zunächst 4. April abgesagt. Die Kirchen werden als Orte des persönlichen Gebetes weiter geöffnet bleiben. Von der Absage sind auch Erstkommunionen und Firmungen bis einschließlich Christi Himmelfahrt sowie gemeinsame Tauffeiern betroffen. Taufen können in kleinsten Rahmen weiter gespendet werden. Auch Beerdigungen sollen, da sie ein Werk der Barmherzigkeit sind, in kleinen Rahmen weiter stattfinden. Trauerfeiern können in Abtstimmung mit den Kommunen vorgenommen werden.