Die Bismarckstraße stellt in Diez einen wichtigen Weg zum Wohngebiet Schläfer dar. An der Brücke über die Aar wird demnächst die Fahrbahn deutlich verengt, was zu Behinderungen im Straßenverkehr führen wird. Hintergrund sind Untersuchungen von Brückenbauwerken im Diezer Stadtgebiet, bei denen die Bismarckbrücke sehr schlecht abgeschnitten hat.