Limburg

Das Kreuz ist nach den Worten von Bischof Dr. Georg Bätzing für Christen nicht irgendein religiöses Kulturgut, sondern Glaubenssymbol und Heilmittel, das aufrichtet und Trost schenkt. „Das Kreuz unseres Herrn will gebraucht werden und Gebrauchsspuren annehmen. Nur so ist es wirksam“, sagte der Bischof am Karfreitag im Hohen Dom zu Limburg. Um 15 Uhr feierte er dort die Liturgie vom Leiden und Sterben Christi.