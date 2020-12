Archivierter Artikel vom 20.05.2020, 08:17 Uhr

Wiesbaden

Bis zu 300.000 Euro Schaden auf der A 3: Maschine gerät bei Markierungsarbeiten in Flammen

Bei Markierungsarbeiten auf der A 3 in Fahrtrichtung Süden ist am Dienstagabend kurz vor dem Wiesbadener Kreuz eine Maschine aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das hat das Blaulichtportal Wiesbaden112.de mitgeteilt. Nach Aussage des Arbeiters, der die Maschine während des Ausbruchs betrieb, stand die Maschine bereits Sekunden, nachdem er die ersten Flammen sah, in Vollbrand.