Bilderschau bei „Diez malt“: Künstler sorgen für Hommage an Heimat

Wenn es um Kultur geht, hat die Grafenstadt Diez einen ganz besonders guten Ruf. Feine Konzerte, regionale Kunstpräsentationen und zudem viele neue Bucherscheinungen sind nun nach langer von Corona bedingter Zwangspause wieder im Kommen. Auch wenn das altehrwürdige Haus Eberhard derzeit nicht für Veranstaltungen zur Verfügung steht, so gibt es doch, vorausgesetzt das Wetter spielt mit, die Möglichkeit, in der verkehrsberuhigten Altstadt eine kleine Bilderschau sowie Einblicke in die Mal- und Zeichentechnik von insgesamt 16 regionalen Künstlerinnen zu erhalten.