Menschen in Not, Menschen, denen Unrecht geschieht, Menschen auf der Flucht – all sie liegen ihr am Herzen. Ganz besonders aber die Kinder, diejenigen, die all diese Kriege nicht gemacht haben, die hilflos sind und nicht verstehen, was mit ihnen und in dieser Welt geschieht. Alea Horst, Fotografin aus Reckenroth, hat das Elend der Kinder in Krisengebieten dokumentiert und nun in einem Bildband veröffentlicht. Was das Buch der Reckenrotherin besonders macht.