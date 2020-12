Besuchermagnet: Die Wisper Trails sind der Renner

Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 11:50 Uhr

Volle Parkplätze, ausgebuchte Restaurants und fehlende Übernachtungsmöglichkeiten, das ist die Bilanz nach einem Jahr Wisper Trails, die vor einem Jahr, am 3. Oktober 2019, eröffnet wurden. Die 15 neuen Premium-Wanderwege im Wispertaunus, die vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert sind, haben in der laufenden Wandersaison Tausende von Besucher angelockt.

Anfangs waren es Wanderer aus der näheren Umgebung, die neugierig erkunden wollten, was da Neues vor ihrer Haustür geschaffen wurde. Schnell hatte sich herumgesprochen, dass die neuen Rundwege, die insgesamt 209 Kilometer ausmachen, sehr abwechslungsreich gestaltet sind.

In konzentrischen Kreisen breitete sich die Nachricht aus, dass die Wege zudem hervorragend beschildert sind. Plötzlich brauchte man keine Karte mehr, um sich im wildromantischen Wispertaunus zu orientieren. Es folgten Besucher aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet und sogar von der anderen Rheinseite, wo es bereits seit Jahren hervorragende Premium-Wanderwege gibt.

Die Beschilderung wurde wie beim Rheinsteig streng nach dem Wanderwege-Leitfaden Rheinland-Pfalz umgesetzt, ein Konzept, das sich hervorragend bewährt hat. Inzwischen kommen auch Gäste aus anderen Regionen Deutschlands, die etwa in Bad Schwalbach Urlaub machen.

Der Wispertaunus als Urlaubsregion, das ist die Vision, um die strukturschwache Region zu beleben und zukunftsfähig zu machen. Erste Anzeichen gibt es, dass das funktionieren kann. Eine mobile Jausen-Station ist entstanden, zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten wurden geschaffen und einige geführte Wanderungen wurden von den neuen Natur- und Landschaftsführern des Naturpark Rhein-Taunus angeboten. Es entstehen Arbeitsplätze.

Der Name ist noch geheim: Ende Oktober soll ein 16. Wisper Trail eröffnen

Alles in allem ist durch diesen Wandertrend eine besondere Dynamik in der Region entstanden, von der Bad Schwalbach verstärkt profitieren möchte. Und so bekommen die Wisper Trails Nachwuchs, denn aktuell entsteht ein neuer Premium-Spazierwanderweg durch den Kurpark und den angrenzenden Erholungswald.

Der Name des 16. Wisper Trails ist noch geheim und wird erst zur Eröffnung, voraussichtlich Ende Oktober, verkündet. Dass der Wanderbetrieb so gut funktioniert, ist auch der Marketingarbeit durch die zuständige Tourist-Information in Lorch sowie den Mitarbeitern der beteiligten Kommunen Heidenrod, Rüdesheim, Bad Schwalbach und Schlangenbad zu verdanken. Auch die beiden touristischen Organisationen Taunus-Touristik-Service (TTS) und Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus RTKT) tragen zur Vermarktung der neuen Wanderregion bei.

Das Wegemanagement mit insgesamt 19 Wegepaten sorgt dafür, dass fehlende Beschilderung kurzfristig ersetzt und Störungen am Weg beseitigt werden. Wenn nötig, werden Umleitungen eingerichtet und über die eigene Website bekannt gegeben.