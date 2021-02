Die Waldameise droht in der Region auszusterben. Der Ameisenfachmann Dieter Bretz hat im vergangenen Jahr die Waldameisennester im Bereich des ehemaligen Forstamts Weilburg untersucht und ist zu einem alarmierenden Ergebnis gekommen: In den vergangenen 25 Jahren ist dort der Bestand der Waldameise um gut 85 Prozent zurückgegangen. Was dem Experten Sorgen bereitet.