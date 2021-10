Die Worte „Naherholung“ oder „Urlaub daheim“ haben seit Beginn der Corona-Krise eine besondere Bedeutung erlangt. In die Ferne zu verreisen war lange Zeit nicht möglich. Eine Zeit, in der vor allem Familien eine Alternative und Freizeitaktivitäten vor der „Haustür“ suchten und fanden. Eine dieser Alternativen in der Region ist der Naturerlebnispfad in Hahnstätten, der vor allem im vergangenen und in diesem Jahr von vielen Besuchern neu entdeckt oder wiederentdeckt wurde.