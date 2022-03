Frauen und Kinder auf der Flucht, zerstörte Häuser, Bomben, die in Wohngebiete einschlagen: Die Bilder des Krieges, der derzeit in der Ukraine tobt, lassen auch den jungen Weilburger Musiker Kevin Löhr nicht los. Er will den Menschen vor Ort helfen. Innerhalb weniger Tage hat er deshalb ein Benefizkonzert organisiert: Mit einer Liveband spielt Löhr am 9. April unter dem Titel „Elvis für die Ukraine“ in der Stadthalle in Weilburg.