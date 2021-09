Am heutigen 3. August wird des 129. Geburtstags des bekannten Diezer Malers Rudolf Fuchs gedacht. Um die Erinnerung an ihn wach zu halten, hat sein Neffe Gerhard Fuchs in Verbindung mit seinen Clubfreunden vom Lions Club Diez einen Kalender zusammengestellt und finanziert. Nun ist der saisonal gestaltete dekorative Kalender fertig, er ist dem 130. Geburtstag des Diezer Malers 2022 gewidmet.