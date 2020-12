Aar-Einrich

Die Gebühren für Wasser und Abwasser für die Verbraucher in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich werden im kommenden Jahr angehoben. Das hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung diese Woche in Hahnstätten entschieden. Doch diese Entscheidung bedarf einer näheren Erläuterung.