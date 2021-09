Fast in gewohnter Weise konnte der Verein der Freunde der Oraniensteiner Konzerte seine diesjährige Jahreshauptversammlung ausrichten: Denn wie in der Zeit „vor Corona“ schloss sich der Zusammenkunft der Vereinsmitglieder das gewohnte Dankeschön-Konzert für Mitglieder, Spender und Sponsoren samt nachfolgendem Empfang an – die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen machten es möglich.