Befehle vom Teufel? Mann randaliert im Wahn in Moscheen und landet vor Gericht

Gegen einen zuletzt in Limburg wohnenden Mann ist der Prozess vor der zweiten Großen Strafkammer am Limburger Landgericht eröffnet worden. Ohne erkennbare Regung lauschte der 25-Jährige der von Staatsanwältin Birgit Huppers verlesenen Anklage. Ihm werden zwischen Oktober 2017 und Februar 2020 insgesamt 19 Delikte zur Last gelegt. Die Straftaten reichen von Sachbeschädigung über Misshandlung und Nötigung bis zu Widerstand gegen die Staatsgewalt. Derzeit befindet sich der psychisch kranke Angeklagte in einer Klinik.