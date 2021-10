Beeindruckendes Kunstprojekt in Limburg: Lichtkunst an und mit der alten Lahnbrücke

Die alte Lahnbrücke in Limburg steht im Mittelpunkt eines Lichtkunstprojekts. Am kommenden Sonntag, 24. Oktober, wird sie von 18 bis 22 Uhr in farbiges Licht getaucht. Während der Aktion ist die Brücke für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Die Aktion ist Teil des Projekts Flashlines des Künstlerpaars Daniela und Pascal Kulcsár, das seit dem 1. September Sehenswürdigkeiten, Gegenstände, Naturdenkmäler und Regierungsgebäude in Hessen in den Abendstunden bunt anmalt. Am kommenden Sonntag ist dabei die alte Lahnbrücke in Limburg an der Reihe. Das hessenweite Projekt wird noch bis Mittwoch, 1. Dezember, fortgesetzt.

Hessen ist ein fröhliches und buntes Land, das wollen die beiden Künstler zum 75. Geburtstag des Bundeslands mit ihrer Aktion unterstreichen. Mit leistungsfähigen Beamern setzen sie nach Einbruch der Dunkelheit besondere Flächen und Elemente der Bauwerke gekonnt in Szene. So entstehen faszinierende Lichtkunstobjekte, die der Architektur der Gebäude besondere Strahlkraft verleihen. Die Lichtprojektionen werden von Musik begleitet. Die Projektion in Limburg geht aus Richtung Katzenturm vonstatten.

Flashlines ist aber nicht nur schön anzuschauen, die Besucher können auch selbst aktiv werden und die Projektion mit ihren eigenen Smartphones beeinflussen, indem sie zum Beispiel die Kontrolle über Farben oder die Animationsart der Projektion übernehmen.

Die Aktion wirkt sich auch auf den Verkehr aus: Die alte Lahnbrücke wird am Sonntag in der Zeit von 17 bis 23 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt sein. Die Umleitung folgt aus Richtung Innenstadt der U 3 über den Kreisverkehr der Konrad-Kurzbold-Straße in Richtung Lichfieldbrücke. Der Weg in die Stadt führt über die U 5 und damit ebenfalls über die Lichfieldbrücke.