Die Arbeiten für die Verlegung des Glasfaserkabels in Hahnstätten durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser sollen im Januar beginnen. Das berichtete Ortsbürgermeister Joachim Egert in der jüngsten Ratssitzung. Die ersten Begehungen in den betroffenen Ortsstraßen hätten bereits stattgefunden.