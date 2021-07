Baugebiet für beschleunigtes Verfahren ungeeignet? Grüne im Gemeinderat Oberneisen weisen auf Schwierigkeiten hin

„Aller Anfang ist schwer.“ An dieses geflügelte Wort erinnert die Grünen-Fraktion im Oberneisener Gemeinderat. Rund zwei Jahre nach Einzug in den Rat zieht sie nun in einer Pressemitteilung Zwischenbilanz. „Die Transparenz der Ratsarbeit mit nachvollziehbaren Entscheidungen war und ist ein erklärtes Ziel“, stellt dabei die Fraktionssprecherin Christine Spriestersbach fest. „Zufrieden sind wir mittlerweile mit dem Informationsfluss im Gemeinderat.“ Ausbaufähig sei dagegen noch die Veröffentlichung der Protokolle, die nach Ansicht der Fraktion nicht neutral verfasst seien.