Gewerbegebiete, neue Wohngebiete oder Straßenbauprojekte, all das sorgt auch in der Region jedes Jahr für große Areale, die für immer versiegelt werden. Seit Langem schon beklagen die Landwirte diesen „Flächenfraß“. Gemeinsam mit Bürgerinitiativen, Naturschützern und Christen weisen die Landwirte jetzt wieder auf das Problem hin. Gemeinsam fordern sie, den Flächenverbrauch in Limburg-Weilburg deutlich zu reduzieren.