Hahnstätten

Das erste Straßenausbauprogramm der Gemeinde Hahnstätten für die Jahre 2012 bis 2016 ist längst abgeschlossen und beinhaltete den Ausbau der Netzbacher Straße, der Nußbergstraße und der Straße Am Flutgraben. Auch die im Bauprogramm für 2017 bis 2021 aufgenommene Straßen In den Wingerten und die Austraße sind fertig. Ebenfalls noch in diesem Zeitraum enthalten ist die Sanierung der Dahlstraße und der Gartenstraße. Zunächst soll die Dahlstraße erneuert werden.