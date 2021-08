Am vorletzten Wochenende im August fände in Katzenelnbogen das große Einricher Heimatfest, der Bartholomäusmarkt, statt. Nachdem schon der vorjährige Markt nicht stattfinden konnte, ist es leider auch in diesem Jahr nicht möglich, eine solch große Veranstaltung nach den aktuellen Vorschriften auszurichten. Die Kirmesgesellschaft in diesem Jahr möchte – wie auch im vergangenen Jahr – dennoch sichtbar machen, dass an diesen Tagen der Bartholomäusmarkt stattfindet.