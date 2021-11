Balduinstein: Neuer Treffpunkt für Groß und Klein entsteht

Am Ufer der Lahn entsteht in Balduinstein ein neuer Treffpunkt für die ganze Ortsgemeinschaft. Das Projekt wird vom Programm Leader kräftig gefördert. Im Rahmen ihres kulturellen Engagements errichtet die Ortsgemeinde Balduinstein auf dem Festplatz in der Lahnanlage einen Pavillon mit einer Größe von 18 mal 6 Metern. Durch sein innovatives Nutzungskonzept soll er laut Ortsbürgermeisterin Marie-Theres Schmidt für die zukünftige Entwicklung der Vereine, zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft und für den Erhalt von Traditionen von enormer Bedeutung sein.