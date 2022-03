Eigentlich soll es für die Balduinsteiner Bürger und Pilger eine Osterüberraschung sein, die aber heute bereits in den Fokus der Kirchenbesucher gerückt wird. Ein bisschen neugierig kann man schon sein, denn ein kleiner handlicher Kirchenführer macht demnächst auf die religiösen Kostbarkeiten in der St. Bartholomäus Kirche aufmerksam und bietet Einblick in die Besonderheiten des Gotteshauses.