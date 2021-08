Nichts ging mehr: In Orten an der Aar und im Einrich waren am Montagnachmittag sowohl das Internet als auch die Telefonverbindungen gestört. Ein Anruf am frühen Nachmittag aus dem Aargebiet bei der Störungsstelle von Vodafone ergab, dass es sich angeblich um keine regionale Störung handele. Mitteilungen aus dem Einrich, dass auch in Schönborn kein TV, kein Telefon oder Internet funktioniere, ließen jedoch einen anderen Schluss zu.