Archivierter Artikel vom 06.06.2020, 11:46 Uhr

Hadamar

Auto rast in Niederzeuzheim in Friseurladen: Ist Haus einsturzgefährdet?

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag gegen 3.10 Uhr mit seinem Wagen in die Schaufensterfront eines Friseurladens in der Kapellenstraße in Niederzeuzheim gerast. Der Mann flüchtete zunächst zu Fuß, stellte sich aber später der Polizei.