Rhein-Lahn

Selbstisolation und sozialer Abstand sowie keine oder nur wenige Urlaubsreisen – die Corona-Pandemie hat viele Auswirkungen: Eine davon ist, dass immer mehr Menschen in den letzten Wochen und Monaten ihren Garten wiederentdeckt haben. Ein Trend, der auch immer mehr im Rhein-Lahn-Kreis zu beobachten ist – und Fachfirmen sowie Obst- und Gartenbauvereine gleichermaßen betrifft. „Wir haben definitiv mehr zu tun“, bestätigt zum Beispiel Tobias Grünewald, Chef der Firma Gärtnerei und Gartenbau Grünewald in Diez. Insbesondere Gartenrenovierungen sind gerade sehr gefragt: „Das Geld, das die Leute nicht für den Urlaub ausgeben, stecken sie nun in den Garten.“