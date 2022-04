Limburg

Ausstellung vor dem Ende: „Wiedersehen“ ist noch bis Sonntag zugänglich

Noch bis einschließlich Sonntag, 1. Mai, zeigen 17 Künstler sowie ein Gast der 1857 gegründeten Frankfurter Künstlergesellschaft unter dem Titel „Wiedersehen“ ihre Arbeiten in den Kunstsammlungen der Stadt Limburg (Historisches Rathaus, Fischmarkt 21). Der zur Ausstellung angebotene Katalog „Künstlerischer Leichtsinn“ wird am letzten Ausstellungstag an die ersten zehn Besucher kostenfrei herausgegeben.