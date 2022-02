Das Motto für den Internationalen Frauentag 2022 lautet „Each for Equal“, „Jede und jeder für Gleichberechtigung“. Zum Weltfrauentag, der regelmäßig am 8. März eines Jahres stattfindet, bietet das Kreml-Kulturhaus in Zollhaus verschiedene Veranstaltungen an. Darunter ist die sehenswerte Fotografie-Ausstellung der Kamerafrau und Fotografin Vita Spieß.