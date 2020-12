Diez/Nassau

„Mir ist das sehr unangenehm und peinlich.“ Reumütig zeigte sich kürzlich ein Beschuldigter im Diezer Amtsgericht. Ihn hatte die Polizei im Mai 2018 in Nassau wiederholt festgenommen. Vehement hatte er sich dabei körperlich und verbal zur Wehr gesetzt: Tritte, Schläge, Beleidigungen und Drohungen in Richtung Polzisten und anderer Beteiligter gab es laut Anklage zuhauf. „Ich litt unter psychotischen Schüben“, erklärte der Mann sein Verhalten. „Ich hatte in meiner Jugend schon Psychosen.“ Dann war wohl lange Zeit Ruhe, bevor Stress im Berufs- und Privatleben zu erneuten Ausbrüchen führte.