Noch im Umzugsgeschehen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Aar-Einrich in Katzenelnbogen. Das neu gestaltete Bürgerbüro – das Aushängeschild der Verwaltung – ist in Katzenelnbogen ab sofort in den neuen Räumen besetzt. Der bisherige Eingang kann längere Zeit nicht genutzt werden, weil hier noch größere Umbaumaßnahmen durchgeführt werden und ein Aufzug eingebaut wird.