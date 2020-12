Schönborn

Ein schwerer Traktor, der Waldarbeiten durchführt. Das ist im herbstlichen Einrich an für sich kein ungewöhnlicher Vorgang – dennoch sind die laufenden Arbeiten in der direkten Nachbarschaft zum Schönborner Wetterlehrpfad durchaus einen zweiten Blick wert. „Denn so eine Aktion machen wir auch nicht jedes Jahr, sondern eher alle zwei oder drei Jahre“, stellt der zuständige Revierförster Manfred Trenkhorst vom Forstamt Nastätten fest. Konkret geht es um eine ökologische Ausgleichsmaßnahme, die auf dem Gelände einer ehemaligen Kiesgrube stattfindet.