Hadamar

In über 130 Handwerksberufen nehmen jährlich herausragende junge Frauen und Männer mit ihren Gesellenstücken an einem deutschlandweiten Leistungswettbewerb teil. Unter den Bundessiegern sind auch in diesem Jahr mehrere Absolventinnen der Glasfachschule Hadamar. Elisabetta Cancasci (21) aus Lahr und Sarah Hunnenmörder (20) aus Barig-Selbenhausen gehören dazu.