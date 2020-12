Ausgangssperre im Kreis Limburg-Weilburg gilt ab Samstag: Das muss man wissen

Limburg-Weilburg

Nun ist es amtlich: Eine Ausgangssperre wird eingeführt, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte. Bürger im Landkreis Limburg-Weilburg dürfen ab Samstag ihre Wohnungen in der Zeit von 21 bis 5 Uhr nicht mehr verlassen. Ausnahmen gibt es nur aus „gewichtigen Gründen“, etwa berufliche oder medizinische Erfordernisse. Wer nicht im Landkreis sesshaft ist, darf in dieser Zeit nicht bleiben. Auch der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist verboten. Die Corona-Lage in Limburg-Weilburg bleibt weiter zugespitzt, so gab es am Donnerstag erneut drei Todesfälle. Warum wird die Regelung nun eingeführt, bis wann gilt sie, was passiert, wenn ich mich nicht daran halte? Unsere Zeitung gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.