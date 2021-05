Ausbau geplant: Katzenelnbogen soll Glasfasernetz bekommen

Leistungsfähiges Home-Office anstatt Staustrecke, Homeschooling, schnelle Datenverbindungen für die Gewerbebetriebe, Hollywood-Blockbuster im Heimkino, Musik-Streaming oder das Videotelefonat mit der Tochter auf einem anderen Kontinent rücken für die Bürgerinnen und Bürger in Katzenelnbogen in greifbare Nähe. Ob die Breitbandanbindung in Kürze erfolgen kann und Surfgeschwindigkeiten mit mindestens 300 Mbit/s zum Standard werden, entscheiden in Kürze die Bürger selbst.

Deutsche Glasfaser ist laut eigenen Angaben Spezialist für den Ausbau von Glasfaser-Infrastrukturen im ländlichen Raum. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten eine Nachfragebündelung durchführen. Im Aktionszeitraum können sich die rund 900 Haushalte, die im geplanten Ausbaugebiet wohnen, für einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser entscheiden.

Erreicht die Vertragsquote im Ausbaugebiet mindestens 40 Prozent, steht dem schnellen privatwirtschaftlichen Ausbau durch Deutsche Glasfaser nichts mehr im Weg. Weitere Informationen erhalten Interessierte demnächst im Servicepunkt durch die Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser und durch schriftliche Veröffentlichungen sowie bei Informationsveranstaltungen.

Der Vorteil der FTTH-Glasfaseranschlüsse: Bei diesen Anschlüssen wird die Glasfaser bis ins Haus bzw. bis in die Wohnung geführt (FTTH, Fiber to the Home) – die Anschlüsse sind somit komplett kupferfrei, Kunden erhalten exakt die Leistung, die sie buchen. Bürgerinnen und Bürger, die einen Vertrag unterschreiben, zahlen keine Kosten für den Ausbau ihres Anschlusses.

Infos über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.