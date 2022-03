Ausbau der B 274 in Allendorf: Tunnel für die Kröten gefordert

Eine „Deckensanierung“ sollte es sein. Doch was sich da an der Bundesstraße 274 bei Allendorf/Katzenelnbogen tut, ist mehr als nur eine kleine Ausbesserung: Asphaltschichten werden abgefräst, Bankette angelegt, und es finden Arbeiten an den Straßengräben statt, teils mit Befestigung. Krötentunnel wurden nicht mit eingeplant, obwohl seit Jahren bekannt ist, dass dort Amphibien wandern und die Zahlen jedes Jahr dokumentiert werden. Die Straße ist zurzeit voll gesperrt. Die Arbeiten werden vermutlich noch mehrere Wochen andauern.