Limburg

Ein 31 Jahre alter Angeklagter aus Afghanistan ist vor der Ersten Großen Strafkammer am Limburger Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Die Kammer hielt es für erwiesen, dass der zuletzt in Weilburg-Waldhausen lebende Mann seiner 24 Jahre alten Ehefrau bei einem Streit ein Küchenmesser in die Brust gestochen und sie damit lebensbedrohlich verletzt hat.