Die Upcycling-Ausstellung am Wochenende in Katzenelnbogen zeigte, wie aus „Alt“ mit etwas Geschick „Toll“ entstehen kann. Organisiert haben das Ganze Marina Wolf, Matthias Frey, Mitglieder des Dialogs und der VG Aar-Einrich sowie viele Mitmacher. Schon am Samstag strömten die Besucher auf die Weiherwiese. An den 20 Ständen der Aussteller waren viele „Ah’s und Oh’s“ zu hören.