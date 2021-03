Auf Schwertransporter nachts durch Diez: Doppelstockwagen gut angekommen

Nur eine knappe Viertelstunde dauerte die nächtliche Überführung des roten Doppelstockwagens vom Bahnhof Diez zum neuen Standort im Ausbildungscampus der Bundespolizei. Lediglich der Ausleger einer Ampel am Porsche-Zentrum musste zur Seite geschwenkt werden, damit der gut 5,50 Meter hohe Transport unbeschadet sein Ziel erreichen konnte.Im Gelände der Bundespolizei ist in den vergangenen Monaten ein rund 40 Meter langer Bahnsteig und ein ebenso langes Gleis gebaut worden. Aufgrund der optimalen baulichen Vorbereitung konnte sich der überlange Straßentransporter vor dem Gleis positionieren und der Waggon erreichte über eine mobile Gleisrampe am Mittwochmorgen seinen endgültigen Standort. Eine offizielle Feier zur Übergabe soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.