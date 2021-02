Die Gebühren für Wasser und Abwasser für die Verbraucher in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich steigen in diesem Jahr an. So hatte es der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung im Dezember entschieden. Nach einer Modellrechnung für die jeweiligen Einzugsgebiete Aar und Einrich werden die Kosten für Wasser und Abwasser wie folgt angepasst.