Archiv muss aus Haus Eberhard ausziehen: Stadt Diez stellt Prioritätenliste vor

Etliche Vorhaben sollen in Diez besser gestern als morgen umgesetzt werden, aber es geht nicht alles gleichzeitig. Im Diezer Stadtrat wurde nun eine Prioritätenliste präsentiert, bei der die dringendsten Projekte in drei Kategorien unterteilt worden sind. Ganz oben stehen dabei die vordringlichen Themen, bei denen die Stadt die Federführung hat. In Kategorie zwei folgen Vorhaben, bei denen die Stadt mitentscheiden kann, etwa der Kletterwald, das Hallenbad, der Robert-Heck-Park, die Neustrukturierung des Bauhofs, die Sanierung von Brücken oder die Parkplätze, die in der Schaumburger Straße auf dem Tunnel entstehen sollen. Kategorie drei umfasst Projekte, bei denen die Stadt kaum oder keinen Einfluss geltend machen kann, etwa die SV-Halle, die Bahnhofsunterführung, das Wohnprojekt am Heckenweg oder die Anbindung des Schläferwegs am Tunnel.