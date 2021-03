Arbeitskreis gebildet: Freibad Katzenelnbogen mit der Sanierung attraktiver machen

Das Schwimmbad in Katzenelnbogen gibt es seit 1931. In diesem Sommer soll es zum 90-jährigen Bestehen und nach einer umfassenden Sanierung wiedereröffnet werden. Dazu gründete sich ein Arbeitskreis, der jetzt viele Themen anschiebt. Das Freibad wird seit dem Spätsommer 2020 saniert. In einem digitalen Pressegespräch informierte Katzenelnbogens Stadtbürgermeisterin Petra Popp jetzt über die Sachlage und erläuterte die Ziele, die sich der im Juli des vergangenen Jahres gegründete Arbeitskreis setzt.