Katzenelnbogen/Aar-Einrich

Nach rund viereinhalb Monaten Umbauzeit öffnete jetzt Coworking Aar-Einrich als erster Coworking Space im Rhein-Lahn-Kreis seine Türen. Aus ehemaligen, kaum noch genutzten Lagerräumen der Rabb Computer Systemhaus GmbH, sind moderne Büros mit flexiblen Arbeitsplätzen geworden. Von nun an können in einem Einzelbüro, zwei Zweierbüros, einem Konferenzraum und weiteren flexiblen Arbeitsplätzen in einem offenen Bereich, Coworker im Dorfbüro einziehen.