Arbeiten auf der B 54: Baustelle wandert nun in Richtung Hahnstätten

Die Bundesstraße 54 zwischen Oberneisen und Niederneisen wird zurzeit umfangreich saniert. Aufgrund des aktuellen Baufortschritts sowie der Neuherstellung der behindertengerechten Bushaltestellen in Höhe des Oberneiser Stocks, die Kreuzung mit der Abzweigung nach Oberneisen und Lohrheim, muss der jetzige Baustellenbereich auf der B 54 voraussichtlich ab kommendem Montag, 4. Oktober, in Fahrtrichtung Hahnstätten verlegt werden.

Das teilt der Landesbetrieb Mobilität in Diez (LBM) in einer Pressemitteilung mit. Während dieser Sperrphase müssen auch die beiden Kreisstraßen K 58 in Fahrtrichtung Oberneisen und die K 59 in Fahrtrichtung Lohrheim voll gesperrt werden. Zeitgleich erfolgt eine örtliche Umleitung der beiden Ortslagen über Hahnstätten und Netzbach nach Oberneisen sowie über Hahnstätten nach Lohrheim. Laut LBM soll die gesamte Baumaßnahme bis Ende Dezember 2021 abgeschlossen sein. Der LBM Diez bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die während der Sanierungsarbeiten auftretenden Behinderungen um Verständnis. up