Holzappel

Gut vorangekommen ist der Ausbau der Bundesstraße 417 am Herthasee. „Die Bauarbeiten sind bis auf die reinen Asphaltarbeiten im Bereich des Gehweges zwischen Holzappel und dem Herthasee abgeschlossen“, erklärt dazu Lutz Nink, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Diez zu der Maßnahme. Witterungsbedingt können die Asphaltarbeiten am Gehweg noch nicht ausgeführt werden. Die Ampelregelung wurde aufgehoben und die Warnbaken an den Gehwegrand gestellt.