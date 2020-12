Aar-Einrich

Über die Organisation Space-Eye knüpfte die Reckenrother Fotografin Alea Horst, die mehrfach Flüchtlingslager auf Lesbos besucht, Kontakte zur 17-jährigen Anis aus Afghanistan. Die Jugendliche hatte in einem Brief an das #RefugeeBook von Space-Eye ihre Geschichte aufgeschrieben, eine Geschichte, die Alea Horst als wichtiges Zeitdokument über die Situation der flüchtenden Menschen in Griechenland der Öffentlichkeit nicht vorenthalten möchte: