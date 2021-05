Sie sollen mit dafür verantwortlich sein, dass die Menschen in Deutschland sich sicher fühlen können und die Werte des Grundgesetzes gewahrt bleiben und eingehalten werden. 454 Polizeischüler, die in der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Kaserne nahe der Limburger Stadtgrenze in Diez ihre Ausbildung absolvieren, sind am Freitag auf dem Gelände von Schloss Oranienstein feierlich vereidigt worden.