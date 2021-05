Mehr als unruhig verlief für die Bewohner der Langstraße in Steinbach der Pfingstsonntag. „Wir haben am frühen morgen Schüsse gehört“ war von mehreren Personen zu hören, die einen Einsatz eines Polizeisonderkommandos in der Langstraße verfolgten. Gleich mehrere Personen sollen nach ersten Angaben mehrere Knallgeräusche der Limburger Polizei gemeldet haben und die als Schüsse eingeordnet wurden.